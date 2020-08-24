Ураган "Марко", движущийся в сторону США, ослаб до тропического шторма

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Ураган "Марко", приближающийся к американскому побережью Мексиканского залива, ослаб в воскресенье вечером до тропического шторма. Соответствующие данные приводятся на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По его данным, максимальная скорость порывов ветра в пределах "Марко" упала до 31 м/с, что автоматически переводит его в категорию тропических штормов. В настоящий момент он движется со скоростью около 5,3 м/с в сторону побережья штата Луизиана.

Другой тропический шторм "Лаура", сформировавшийся в Атлантическом океане, движется в схожем направлении со скоростью более 9,2 м/с. Порывы ветра в его пределах достигают скорости 29 м/с.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Луизиана и Миссисипи, а также в ассоциированном с Соединенными Штатами островном государстве Пуэрто-Рико. Это позволит американской администрации выделить федеральную помощь местным властям для устранения последствий удара стихии. По словам Трампа, "Марко" достигнет американского побережья в понедельник, а "Лаура" - через два дня.