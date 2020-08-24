После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело

ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели в поселке под Воронежем пяти человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"По данному факту Новоусманским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Ход расследования взят на контроль прокуратурой области", - говорится в сообщении.

В воскресенье около 19:00 в поселке совхоза "Воронежский" в Новоусманском районе шесть человек упали в сливную яму. Из них пятеро погибли - двое мужчин 1985 и 1997 годов рождения, женщина 1985 года рождения и двое детей двух и восьми лет.

Шестого пострадавшего, мужчину 1968 года рождения, из ямы извлекли спасатели и в тяжелом состоянии с отравлением метанолом доставили в больницу.