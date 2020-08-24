СМИ: на Филиппинах произошли два взрыва

БАНГКОК, 24 августа. /ТАСС/. Два взрыва с разницей в один час прогремели на юге Филиппин. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Philippines.

По его данным, взрывы произошли в городе Холо (провинция Сулу). Первый прогремел в 11:53 по местному времени (06:53 мск), второй - около 13:00 (08:00 мск). Как минимум один из них прогремел в торговом центре Paradise Food Shop.

Как сообщила медиагруппа ABS-CBN в Twitter, погибли по меньшей мере девять человек, 17 получили ранения. По информации издания Inquirer, среди погибших четверо военнослужащих.

Места происшествия обследуют сотрудники сил безопасности.