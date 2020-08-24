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ФСБ задержала финансиста ИГ, вербовавшего и переправлявшего россиян в Сирию

ФСБ установила преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области
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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала в Татарстане участника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", занимавшегося ее финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу России на территории Республики Татарстан пресечена деятельность участника международной террористической организации "Исламское государство", причастного к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения террористической организации, - сообщили в ЦОС. - По заданию эмиссаров ИГ указанное лицо также осуществляло вербовку и переправку граждан России и стран СНГ на территорию Сирийской Арабской Республики".

ФСБ установила преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. "Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию", - добавили в ЦОС.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК РФ. В ходе проведенных обысков по местам жительства задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и другие материалы, подтверждающие его преступную деятельность. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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