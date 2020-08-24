Представитель потерпевших считает, что Пашаев может остаться адвокатом Ефремова

"Думаю, нашим процессуальным оппонентом останется Пашаев. Закон позволяет многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова", - сказал Добровинский перед началом очередного заседания по делу актера. На предыдущем заседании Ефремов отказался от услуг Пашаева, соответствующая запись была сделана в протоколе судебного заседания.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.