{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Представитель потерпевших считает, что Пашаев может остаться адвокатом Ефремова

Добровинский подчеркнул, что закон позволяет многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Адвокатом Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, может остаться Эльман Пашаев. Об этом ТАСС заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

"Думаю, нашим процессуальным оппонентом останется Пашаев. Закон позволяет многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова", - сказал Добровинский перед началом очередного заседания по делу актера. На предыдущем заседании Ефремов отказался от услуг Пашаева, соответствующая запись была сделана в протоколе судебного заседания.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
СМИ: в Греции в порту Ираклион на судне произошел взрыв
Пострадали 4 человека
Читать полностью