Посольство РФ на Филиппинах не получало информации о пострадавших при взрывах россиянах

БАНГКОК, 24 августа. /ТАСС/. Посольство России на Филиппинах не располагает информацией о россиянах, которые могли пострадать в результате двух взрывов в провинции Сулу на юге страны. Об этом в понедельник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь российского диппредставительства в республике Наталья Линовицкая.

Она напомнила, что "провинция Сулу входит в список филиппинских административных единиц, не рекомендуемых к помещению российскими гражданами".

"В настоящее время информация о взрывах уточняется, данных о пострадавших россиянах в посольство не поступало", - добавила Линовицкая.

В понедельник два взрыва с периодичностью в час прогремели в городе Холо (провинция Сулу) на юге Филиппин. По последним данным, в результате взрывов девять человек погибли и 40 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть военнослужащие. Власти страны проверяют, связано ли нападение с арестом лидера "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство") Иданга Сусукана.