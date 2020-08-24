Ефремова доставили в суд

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова доставили на первое после отказа от адвоката Эльмана Пашаева заседание в Пресненском суде Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

Ефремов без адвоката сидит в зале заседания, на нем деловой костюм и традиционная футболка с надписью "Православие или смерть".

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от пяти до 12 лет колонии.