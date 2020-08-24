МОСКВА. 24 августа. /ТАСС/. Михаил Ефремов пока не решил, кто будет его адвокатом, и настаивает на биологической экспертизе по его делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело актера.

Суд дал актеру неделю на поиск нового адвоката, иначе ему назначат защитника по назначению.

Ефремов также настаивает, что находился на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП на Садовом кольце.

"В связи с состоянием опьянения я помню события того вечера слишком фрагментарно. Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье. Прошу суд дать мне еще пять дней для поиска нового адвоката, а пока использовать это время для биологической экспертизы по моему делу", - зачитал актер свое ходатайство.