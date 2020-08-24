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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Михаил Ефремов пока не решил, кто будет его адвокатом

Актер настаивает на биологической экспертизе по его делу

МОСКВА. 24 августа. /ТАСС/. Михаил Ефремов пока не решил, кто будет его адвокатом, и настаивает на биологической экспертизе по его делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается дело актера.

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Суд дал актеру неделю на поиск нового адвоката, иначе ему назначат защитника по назначению.

Ефремов также настаивает, что находился на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП на Садовом кольце.

"В связи с состоянием опьянения я помню события того вечера слишком фрагментарно. Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье. Прошу суд дать мне еще пять дней для поиска нового адвоката, а пока использовать это время для биологической экспертизы по моему делу", - зачитал актер свое ходатайство.

 

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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