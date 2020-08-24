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Полиция проводит проверку после избиения москвички охранником ресторана в центре столицы

У пострадавшей зафиксированы ушиб мягких тканей, кровоподтек на правом предплечье и гематома левого плеча

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку после сообщения о том, что охранник ресторана в центре города избил москвичу. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в ОМВД России по Тверскому району из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним доставлена 24-летняя москвичка, которая сообщает, что ее ударил охранник ресторана, расположенного в Газетном переулке, 17. У пострадавшей ушиб мягких тканей, кровоподтек на правом предплечье и гематома левого плеча.

"Полиция по данному факту начала проверку", - сказали в пресс-службе.

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