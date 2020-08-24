{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Греции в порту Ираклион на судне произошел взрыв

Пострадали 4 человека

АФИНЫ, 24 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в понедельник на судне Blue Star Horizon, которое стоит в порту города Ираклион на острове Крит. Об этом сообщила греческая радиостанция Sky.

По ее данным, на судне, по всей видимости, в машинном отделении произошел взрыв, причина которого на данный момент не известна. Согласно первой информации, ранения получили четыре человека, в том числе один - 30-летний мужчина - серьезные. В порт прибыли две машины скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницу Ираклиона. На борту судна не было пассажиров.

Теги
Греция
ДТП с участием Михаила Ефремова
Суд по делу Ефремова отложили до 31 августа
Такое решение было принято в связи с необходимостью поиска актеру нового адвоката
Читать полностью