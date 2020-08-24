Убийца девятилетней девочки в Саратове получил пожизненное

САРАТОВ, 24 августа. /ТАСС/. Суд в Саратове признал Михаила Туватина виновным в убийстве и сексуальном насилии в отношении 9-летней девочки и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

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"Туватину назначено пожизненное заключение в колонии особого режима", - сказала собеседница агентства.

Мужчину признали виновным по статьям 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера") и 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

Туватин заметил девочку Лизу по дороге в школу, затащил ее в заброшенный гараж, надругался, задушил, а тело спрятал в соседнем гараже.

После задержания он признался в убийстве, но позже отказался признавать вину. Ранее эксперты признали Туватина вменяемым.