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В Ивановской области умер подросток, разбившийся на соревнованиях по мотокроссу

Мальчик с 15 августа находился в коме

ТАСС, 24 августа. Двенадцатилетний мотогонщик, который получил тяжелые травмы во время соревнований по мотокроссу в Шуе Ивановской области, умер в больнице. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерации мотоциклетного спорта России.

"К сожалению, травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью. Спортсмен, не приходя в сознание, скончался, ему было 12 лет. Федерация мотоциклетного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Григория Лозинского", - говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По данным СК, инцидент произошел 15 августа. Подросток получил многочисленные переломы и был доставлен в реанимацию детской областной больницы, находился в коме.

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