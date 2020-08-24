Суд оставил в СИЗО готовившего по заказу СБУ похищение одного из лидеров ополчения ДНР

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил жалобу на арест Максима Мищенко - участника организованной группы, готовившей по заказу СБУ похищение и перемещение на Украину одного из лидеров ополчения ДНР. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, Максим Мищенко дал признательные показания.

"Постановление Пресненского суда Москвы от 1 августа признать законным. Постановление оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его защита просили изменить ему меру пресечения на более мягкую, например, на домашний арест. "Дал признательные показания", - огласила материалы дела судья.

Прокурор настаивала на законности ареста, так как условия избрания меры пресечения не изменились и не отпали.

По делу арестованы семеро человек до 30 сентября, им предъявлено обвинение.