Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу из-за дорожного конфликта в центре Москвы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который в минувшую пятницу на Большой Грузинской улице в центре Москвы устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В территориальный отдел полиции поступило сообщение со службы "02" о том, что на Большой Грузинской улице произошла стрельба. Полицейские, прибыв на место происшествия установили, что 29-летний москвич получил огнестрельное ранение грудной клетки и плеча. Он был госпитализирован. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства на Зоологической улице задержали подозреваемого - 33-летнего жителя столицы", - сказали в пресс-службе, добавив, что у злоумышленника изъят травматический пистолет, на который у него имеется официальное разрешение.

Как отметили в главке, установлено, что на проезжей части между водителем и пешеходом произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил несколько раз в водителя, а затем скрылся. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ "Хулиганство"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.