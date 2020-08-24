В пожарном колодце под Курском обнаружили тела двух работников грибного предприятия

КУРСК, 24 августа. /ТАСС/. Тела двух работников предприятия по выращиванию грибов в Курской области "Грибная радуга" обнаружили в пожарном колодце на территории производства, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В пожарном колодце, расположенном на территории ООО "Грибная Радуга", обнаружены тела двух работников предприятия. В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По предварительной версии, работники предприятия оказались в пожарном колодце, чтобы проверить состояние коллектора.