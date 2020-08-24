Работы на месте взрыва газопровода под Дамаском планируют завершить в течение дня

АДРА /Сирия/, 24 августа. /ТАСС/. Работы по восстановлению газопровода в пригороде сирийской столицы Дамаска в промзоне "Адра", где ночью в понедельник произошел взрыв и пожар, планируют завершить в течение дня, сообщил журналистам министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

"Сейчас мы ожидаем прибытия техники для завершения ремонта на трубопроводе после взрыва, и я надеюсь что мы закончим за сегодня [ремонтные работы]", - сказал он.

На место уже привезли экскаватор, а также доставили новые трубы для восстановления поврежденного участка.

Пока будут вестись ремонтные работы, власти страны задействуют резервную линию. "Про конкретно этот инцидент - у нас есть запасная линия, насколько я помню, 2,7 тыс. километров через другой завод. У нас есть возможность для технического маневра, пока восстанавливается поврежденное место. Сейчас идет снабжение газа на двух подстанциях - "Джейда" и "Насеррия", - и оттуда подается электроснабжение на город [Дамаск] поочередно, по частям. Пока идет восстановление <...>, будем работать в таком режиме", - отметил министр.

Ранее агентство SANA сообщило со ссылкой на заявление Ганима, что вся территория страны была обесточена из-за взрыва на газопроводе на юге республики. Как позже сообщил телеканал Al Ekhbariya, Ганим заявил, что в результате инцидента из строя вышли три электростанции. Позднее министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли сообщил, что специалистам удалось перезапустить некоторые из вышедших из строя электростанций, снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и начать постепенное восстановление подачи электричества в некоторые провинции.

Ганим также сообщал, что при пожаре, возникшем после взрыва, сгорел большой объем газа. Возгорание удалось ликвидировать за 3-4 часа. Как сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, центр будет контролировать ход восстановительных работ на объекте.