В Подмосковье обнаружено более 480 тыс. пачек контрафактных сигарет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в Ленинском районе Московской области более 480 тыс. пачек контрафактной табачной продукции общей стоимостью более 13 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

"Полицейскими изъято более 484 тыс. пачек контрафактной табачной продукции известных торговых марок общей стоимостью более 13 млн рублей, а также транспортные средства, используемые для перевозки товара. По подозрению в незаконной деятельности задержан 30-летний житель Северо-Кавказского федерального округа", - сказала она.

По ее словам, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"), Видновским городским судом Московской области мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.