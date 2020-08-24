{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Готовивший по заказу СБУ похищение одного из лидеров ополчения ДНР оформил явку с повинной

Андрей Кормич заявил, что полностью признал свою вину и помогает следствию

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Андрей Кормич - участник организованной группы, готовившей по заказу СБУ похищение и перемещение на Украину одного из лидеров ополчения ДНР, дал признательные показания и оформил явку с повинной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, который отклонил жалобу на его арест.

"Кормич дал признательные показания, изобличив всех фигурантов дела. Им была оформлена явка с повинной", - огласила материалы дела судья.

Обвиняемый в ходе заседания заявил, что полностью признал свою вину и помогает следствию. "Впервые я преступил закон и очень раскаиваюсь", - отметил он.

В ходе заседания адвокаты обратили внимания суда на то, что их подзащитный "признал вину с первого дня", не был задержан на месте покушения или при попытке скрыться или оказать давление на свидетелей. "Он занимался подготовкой похищения человека, но отказался от участия в похищении", - отметила защитник Кормич Марина Мастинская. Она также добавила, что Кормича организаторы похищения "изначально использовали втемную".

Ранее сообщалось, что другой фигурант - Максим Мищенко - также дал признательные показания. По данным источника ТАСС, потерпевшим является бывший боец спецназа Министерства госбезопасности ДНР Роман Волянюк.

По делу арестованы семеро человек до 30 сентября, им предъявлено обвинение.

Теги
УкраинаРоссия
Кризис в Белоруссии
Задержан председатель стачкома Минского завода колесных тягачей
Речь идет об Александре Лавриновиче
Читать полностью