Готовивший по заказу СБУ похищение одного из лидеров ополчения ДНР оформил явку с повинной

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Андрей Кормич - участник организованной группы, готовившей по заказу СБУ похищение и перемещение на Украину одного из лидеров ополчения ДНР, дал признательные показания и оформил явку с повинной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, который отклонил жалобу на его арест.

"Кормич дал признательные показания, изобличив всех фигурантов дела. Им была оформлена явка с повинной", - огласила материалы дела судья.

Обвиняемый в ходе заседания заявил, что полностью признал свою вину и помогает следствию. "Впервые я преступил закон и очень раскаиваюсь", - отметил он.

В ходе заседания адвокаты обратили внимания суда на то, что их подзащитный "признал вину с первого дня", не был задержан на месте покушения или при попытке скрыться или оказать давление на свидетелей. "Он занимался подготовкой похищения человека, но отказался от участия в похищении", - отметила защитник Кормич Марина Мастинская. Она также добавила, что Кормича организаторы похищения "изначально использовали втемную".

Ранее сообщалось, что другой фигурант - Максим Мищенко - также дал признательные показания. По данным источника ТАСС, потерпевшим является бывший боец спецназа Министерства госбезопасности ДНР Роман Волянюк.

По делу арестованы семеро человек до 30 сентября, им предъявлено обвинение.