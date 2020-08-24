Заседание по делу экс-главы Удмуртии перенесено из-за ухудшения самочувствия обвиняемого

ЗАВЬЯЛОВО /УДМУРТИЯ/, 24 августа. /ТАСС/. Заседание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева перенесено на 26 августа из-за ухудшения самочувствия обвиняемого, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее в ходе прений сторон свою позицию начала озвучивать адвокат Александра Соловьева Галина Сбоева. Ее речь продлилась более двух с половиной часов, после чего бывший глава Удмуртии сообщил, что у него ухудшилось самочувствие. "Можно на сегодня остановить [процесс]? Голова болит сильно", - обратился Соловьев к суду.

Сбоева попросила суд не назначать следующее заседание на вторник. "Ваша честь, очень плохо чувствую себя", - сказала Сбоева. В итоге судья принял решение назначить следующее заседание на 26 августа в 10:00 (09:00 мск).

Судебное следствие по делу бывшего главы Удмуртии завершилось 22 июля, в этот же день суд начал проводить прения сторон. Открыл их гособвинитель Дмитрий Походин, который запросил для Соловьева наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 280 млн рублей. После окончания выступления гособвинения заседание по делу несколько раз переносили по просьбе защиты.