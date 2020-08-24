В Волгоградской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам убийства 17-летней девушки, пропавшей неделю назад. По подозрению в преступлении задержали 42-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Волгоградской области по факту безвестного исчезновения 17-летней жительницы Михайловки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою причастность к совершенному преступлению мужчина отрицает", - говорится в сообщении.

Сообщение о пропаже девушки поступило в полицию 18 августа, мать сообщила о том, что 16 августа девушка ушла гулять и не вернулась. На протяжении нескольких суток сотрудники полиции и волонтеры вели поиски.

Позже свидетельские показания дала подруга убитой, она же показала место преступления. Она рассказала, что они катались на машине вместе с потерпевшей и ее 42-летним возлюбленным, после чего между мужчиной и девушкой произошел конфликт.

"Мужчина увидел в телефоне 17-летней девушки переписку с другим парнем, в связи с чем избил ее, а затем задушил ремнем, лежавшим в его сумке. Тело жертвы он скрыл в лесопосадке, а подруге убитой пригрозил расправой, если она обратится в правоохранительные органы", - уточнили в управлении.

Свидетельница показала место, где было спрятано тело потерпевшей, а также ее личные вещи.