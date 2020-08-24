В 19 районах Волгоградской области ввели режим ЧС из-за засухи

ВОЛГОГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Режим ЧС регионального характера ввели в 19 районах Волгоградской области в связи с гибелью сельхозкультур из-за засухи и суховеев. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Бочарова.

"Ввести на территории Быковского, Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Суровикинского и Чернышевского районов Волгоградской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в постановлении с уточнением, что это связано с гибелью посевов из-за засухи.

До 11 сентября главы районов должны предоставить документы, подтверждающие гибель посевов, а до 21 сентября комитет сельского хозяйства региона подготовит и предоставит документы для оценки ущерба от ЧС.