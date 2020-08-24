Одного из лидеров стачкома "Беларуськалия" судят на закрытом заседании

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Дело сопредседателя стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолия Бокуна в понедельник на закрытом заседании рассмотрит суд в Солигорске. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь стачкома Глеб Сандрос.

"На 14:30 назначено судебное заседание, оно пройдет в закрытом режиме", - сказал представитель стачкома.

Он напомнил, что Бокун был задержан в первой половине дня. Сандрос предположил, что сопредседателя стачкома могут обвинить в организации несанкционированного мероприятия. В качестве наказания за это могут быть штраф или административный арест.