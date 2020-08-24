Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-начальнику отдела полиции в Курской области

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста бывшего начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрия Борзенкова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба суда.
"Суд продлили меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Борзенкова до 19 ноября", - сказала пресс-секретарь.
Как сообщали ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, Борзенкова подозревают в сотрудничестве с одним из подразделений СБ Украины. По даннам ведомства, полицейский по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие гостайну.