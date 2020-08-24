Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-начальнику отдела полиции в Курской области

ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

По словам источника, артист "не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего"

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