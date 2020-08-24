Число жертв двух взрывов на Филиппинах возросло до 14

БАНГКОК, 24 августа. /ТАСС/. Число жертв двух взрывов в городе Холо (провинция Сулу) на юге Филиппин увеличилось до 14. Как сообщило в понедельник издание RAPPLER, ранения получили 75 человек, среди которых 21 военнослужащий.

По информации генерал-майора Корлето Винлуана, число погибших возросло до 14, в результате двух взрывов погибли семь военных, шесть гражданских и один полицейский. Вместе с тем 75 человек были ранены - 48 мирных жителей, 21 военнослужащий, три сотрудника местной полиции и три представителя сил специального назначения, добавил он. Ранее Винлуан сообщал, что в результате первого взрыва погибли пятеро военных и четыре мирных жителя, а при втором - еще один военнослужащий и террористка-смертница.

Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, припаркованном рядом с военным грузовиком, было приведено в действие в районе 11:53 по местному времени (06:53 мск). В этот момент в автомобиле находились солдаты 21-го пехотного батальона. Примерно в 13:00 (08:00 мск) в 100 м от места первого взрыва, когда власти оценивали последствия инцидента, произошел второй.

Представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео сказал, что за нападением может стоять группировка "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"). Газета Manila Bulletin напомнила, что место взрывов расположено недалеко от собора, в котором 27 января 2019 года также в результате двойного взрыва погибли 23 человека и более 100 получили ранения. Пять месяцев спустя восемь человек погибли и еще 22 пострадали в результате двух взрывов в военном лагере в городе Инданан в той же провинции Сулу.

Пресс-секретарь российского диппредставительства на Филиппинах Наталья Линовицкая сообщила корреспонденту ТАСС, что данных о возможных пострадавших при взрывах россиянах в посольство не поступало. Вместе с тем она подчеркнула, что провинция Сулу входит в список филиппинских административных единиц, не рекомендуемых к посещению российскими гражданами.

"Мы самым решительным образом осуждаем произошедшие сегодня в Холо взрывы, в результате которых множество людей были убиты и ранены, в том числе военные, - заявил в связи с произошедшим пресс-секретарь президента Гарри Рок. - Мы также выражаем соболезнования семьям и близким тех, кто погиб в этих трагических инцидентах". "В настоящее время власти проводят расследование, которое предполагает выявление лиц или групп, стоящих за этими подлыми нападениями. Мы призываем жителей сохранять бдительность и сообщать о подозрительных лицах и оставленных без присмотра предметах", - подытожил он.