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В Ленобласти столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще пять пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Пять легковых автомобилей и грузовик столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) в Ленинградской области. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, один человек погиб, пятеро пострадали.

"Предварительно, один погиб, пятеро получили травмы и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что авария произошла на 93 км внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области. Движение на участке осуществляется по двум полосам.

В новость внесены изменения (15:59 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

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