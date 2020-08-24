В Ленобласти столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Пять легковых автомобилей и грузовик столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) в Ленинградской области. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, один человек погиб, пятеро пострадали.

"Предварительно, один погиб, пятеро получили травмы и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что авария произошла на 93 км внешнего кольца КАД во Всеволожском районе Ленинградской области. Движение на участке осуществляется по двум полосам.

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