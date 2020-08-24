Прокуратура начала проверку после падения строительной люльки с рабочими в Новой Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с падением рабочих в строительной люльке с пятого этажа дома в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Новомосковского административного округа, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов", - сообщает надзорное ведомство. Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.

Как сообщил ранее ТАСС источник в экстренных службах, в Воскресенском в понедельник днем с пятого этажа дома упала строительная люлька с рабочими, пострадали два человека.