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Срыв вентиля стал причиной ЧП в деревне Каракашево в Новой Москве

В результате происшествия пострадал один человек

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Срыв вентиля произошел на производстве в деревне Каракашево в Новой Москве, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В деревне Каракашево в производственном помещении произошел срыв вентиля на установке. Пострадал один человек. Подразделения МЧС выезжали на место, их помощь не потребовалась", - сказали в главке.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что на бетонном заводе в Каракашево произошел взрыв. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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