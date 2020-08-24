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Госпитализация Алексея Навального
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Суд приостановил рассмотрение дела о клевете в отношении Навального

В суде уточнили, что рассмотрение дела приостановили в связи с болезнью подсудимого

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мировой суд в Москве приостановил в связи с болезнью подсудимого рассмотрение дела в отношении блогера Алексея Навального по факту клеветы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Постановлением мирового судьи судебного участка № 320 уголовное дело в отношении Навального, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, приостановлено в связи с болезнью подсудимого", - сообщила собеседница агентства.

На заседании прокуратура просила о переносе слушаний. Также прокуратура ходатайствовала о направлении запроса в больницу Омска об истребовании диагноза подсудимого.

Навальный ранее потерял сознание при перелете из Томска в Москву. В состоянии комы он был доставлен в больницу Омска, откуда переведен на лечение в Германию.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня Навальный в своем телеграм-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину блогер не признает

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РоссияГоспитализация Алексея Навального
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