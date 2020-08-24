Суд отправил под домашний арест сотрудницу стройнадзора Минобороны по делу о взятках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста в отношении фигурантки уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества - главного инспектора 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ. Дроздова обвиняется в получении взятки в размере 315 тыс. рублей за выдачу положительного заключения на строительные работы в военном городке в поселке Каменка, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов.

"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Илоны Дроздовой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), и двух преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Срок меры - 18 октября 2020 года", - сказано в сообщении.

Дроздова вину в совершении преступлений не признала, сообщив, что в состав сообщества она не входила, а деньги получала не в качестве своей доли от получаемых взяток, а в качестве премий за примерное и надлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Просила избрать подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, Дроздова работала в подчинении бывшего начальника 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны РФ Монджиевского и его заместителя Развозина, которые в 2017 году создали преступное сообщество, в которое вошли некоторые их подчиненные, в том числе Дроздова.

В период с 20 по 26 декабря 2019 года Дроздова, действуя в составе организованного преступного сообщества получила взятку в сумме 315 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии ООО "АСГК" на обустройство военного городка в поселке Каменка в Ленинградской области и выполнение седьмого этапа реконструкции здания пункта технического обслуживания и ремонта в том же поселке, следует из данных следствия.

В июле 2020 года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд на 2 месяца отправил в СИЗО двух фигурантов преступного сообщества, среди них был начальник отдела Монджиевский. Он также проходит подозреваемым по 13 эпизодам о получении взяток. Заместитель Моджиевского - Развозин, сознавшийся в содеянном, подозревается в совершении аналогичных преступлений.