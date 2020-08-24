Во Владимирской области девочку насмерть придавило плитой в заброшенной конюшне

ВЛАДИМИР, 24 августа. /ТАСС/. Девочка-подросток погибла при обрушении плиты в заброшенной конюшне во Владимирской области, сообщили в понедельник журналистам в региональном СК.

По данным следователей, в результате ЧП также пострадали мальчики 12 и 13 лет. Их доставили в Кольчугинскую ЦРБ.

Следственный комитет проводит проверку, устанавливается собственник здания, опрашиваются очевидцы трагедии.

Как сообщили ТАСС в Департаменте здравоохранения Владимирской области, пострадавшие дети получили черепно-мозговые травмы, их жизни вне опасности, сейчас их направляют на обследование в Областную детскую больницу Владимира.