Экс-замглавы ПАО "Ил" и топ-менеджер МАИ арестованы по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслава Хвана и бывшего замгендиректора ПАО "Ил" Андрея Новожилова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Новожилову и Вячеславу Хвану на срок до 11 октября. Оба они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что арест обоих обвиняемых связан с делом о хищении средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А.

В суде также добавили, что по делу проходит сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов. "Ему суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 октября", - отметили в пресс-службе.

Ка рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Титов, Новожилов и Хван обвиняются в махинациях при разработке Ил-76МД-90А. "На разработку этого самолета было выделено 9 млрд рублей. При создании этой машины Объединенная авиастроительная корпорация привлекла к работам сначала "Ил", а это предприятие - МАИ. Потом "Ил" якобы отказался от услуг Московского авиационного института, но деньги туда почему-то продолжали поступать. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, обвиняемыми по которому и проходят Титов, Новожилов и Хван", - сказал собеседник агентства.

Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (ОАО "Ил") входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"). Выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных судов марки "Ил". При этом арестованный Новожилов окончил МАИ, а на "Ил" работает с 1984 года.