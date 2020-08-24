СМИ: владельцем доставившего селитру в Бейрут судна являлся кипрский магнат Маноли

НИКОСИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Собственником судна Rhosus, которое в 2014 году доставило в морской порт Бейрута аммиачную селитру, сдетонировавшую шесть лет спустя в ливанской столице, являлся кипрский судовладелец Хараламбос Маноли. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Phileleftheros со ссылкой на доклад Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который представляет собой международный журналистский проект, объединяющий 40 некоммерческих центров расследований.

Ранее кипрские СМИ сообщали о том, что владельцем теперь уже не существующего корабля, был ныне 43-летний российский предприниматель Игорь Гречушкин, проживающий в кипрском городе Лимасол. Как указали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Главного управления полиции Республики Кипр, 6 августа правоохранители "получили запрос от представительства Интерпола в Бейруте с перечнем конкретных вопросов в отношении взорвавшегося груза". Также было сказано, что "сотрудники кипрской полиции нашли 43-летнего мужчину, который проживает на Кипре, и попросили его ответить на эти вопросы", которые в тот же день были переданы подавшей запрос стороне через представительство Интерпола в Никосии.

Однако OCCRP уверяет, что Гречушкин на самом деле являлся лишь посредником в этом бизнесе, сдавая судно в аренду через офшорную компанию, зарегистрированную на Маршалловых островах. "Документы показывают, что истинным владельцем Rhosus был Хараламбос Маноли, кипрский судоходный магнат. Маноли отрицает это, но отказался предоставить документы в поддержку своего утверждения", - сказано в докладе.

В докладе говорится, что киприот владел кораблем через компанию, зарегистрированную в заведомо секретной юрисдикции Панамы и получавшей почту в Болгарии. Другая компания Маноли, которая базировалась в Грузии, сертифицировала судно как подходящее для выполнения морских перевозок, несмотря на то, что Rhosus находился в откровенно плохом состоянии.

OCCRP сообщает, что во время последнего рейса этого судна Маноли имел долг перед ливанским банком FBME, который потерял несколько лицензий за предполагаемые преступления по отмыванию денег. Конечным заказчиком аммиачной селитры, которую перевозил Rhosus, в докладе названо предприятие по производству взрывчатых веществ в Мозамбике, которое входит в сеть компаний, ранее подвергавшихся расследованиям на предмет незаконного оборота оружия. В документе утверждается, что данное предприятие никогда не пыталось затребовать получение им нитрата аммония, оставленного в порту столицы Ливана.