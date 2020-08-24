В Подмосковье задержаны двое наркоторговцев с 8 кг МДМА и 100 г кокаина

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Полиция задержала в Подмосковье двух членов группировки наркоторговцев, у которых изъято более 8 кг МДМА и почти 100 г кокаина. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Двое предполагаемых участников наркогруппировки были задержаны сотрудниками полиции. В ходе осмотра арендованного домовладения оперативниками изъяты пластиковые пакеты с таблетками различного цвета и формы, расфасованные партиями от 10 штук и более. Согласно результатам экспертизы, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство МДМА. Всего в ходе обысков из незаконного оборота изъято свыше 20 тыс. таблеток с наркотическим средством общей массой более 8 кг, а также 98 г кокаина", - сказала Волк.

Задержанных заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. По информации полиции, продажа наркотиков осуществлялась через интернет-сайт. Злоумышленники арендовали частный дом в Одинцовском районе Подмосковья, где и хранили товар, оттуда же они управляли работой интернет-магазина.