МВД Белоруссии возбудило дело против активиста, заменившего госфлаг на бело-красно-белый

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против активиста, заменившего в Гомеле государственный флаг на бело-красно-белый, который признает оппозиция.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"В Гомеле государственный флаг заменили бело-красно-белым полотном. Исполнитель стал подозреваемым по уголовному делу, - сообщила она. - Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами".