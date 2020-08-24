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Кризис в Белоруссии
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МВД Белоруссии возбудило дело против активиста, заменившего госфлаг на бело-красно-белый

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова уточнила, что уголовное дело возбудили за надругательство над государственными символами

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против активиста, заменившего в Гомеле государственный флаг на бело-красно-белый, который признает оппозиция.

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Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"В Гомеле государственный флаг заменили бело-красно-белым полотном. Исполнитель стал подозреваемым по уголовному делу, - сообщила она. - Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами".

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