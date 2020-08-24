Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета (КС), нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич была вызвана в Следственный комитет Белоруссии по делу о создании антиправительственной организации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба совета.

"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета. Светлана планирует пойти", - отметили представители совета.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение передачи власти. В минувший четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Двое членов президиума совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский в понедельник были задержаны правоохранительными органами по обвинению в организации несанкционированного митинга.