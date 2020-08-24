В Орле водителя троллейбуса приговорили к четырем годам колонии за ДТП с тремя погибшими

ТАСС, 24 августа. Советский районный суд Орла приговорил водителя троллейбуса к четырем годам колонии-поселения, признав ее виновной в нарушении правил дорожного движения при ДТП, в результате которого три человека погибли и еще двое получили травмы. Об этом в понедельник сообщается на сайте суда.

Троллейбус в октябре 2018 года наехал в Орле на людей, стоящих на остановке, в результате чего погибли три человека и двое пострадали. Власти города выделили по 100 тыс. рублей семьям погибших и по 50 тыс. рублей пострадавшим.

"[Водитель троллейбуса] признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Кроме того, суд лишил водителя троллейбуса права работать на должностях, связанных с управлением транспортом, в течение трех лет.