В Вологде эвакуируют все детские сады из-за угрозы минирования

ТАСС, 24 августа. Воспитанников и персонал всех детских садов в Вологде эвакуируют из-за угрозы минирования, на месте работают спецслужбы и медработники, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Анонимное сообщение о том, что в 17 дошкольных учреждениях Вологды заложены бомбы поступило в районе 16:00 мск. По словам начальника Управления образования Вологды Ирины Гуляевой, сейчас во всех дошкольных учреждениях ведется эвакуация, потому что звонивший не сообщил, в каких именно детских садах оставлены опасные предметы", - отмечается в сообщении пресс-службы в ответ на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, всех детей вывели на улицу. "Воспитатели и руководители дошкольных учреждений обзванивают родителей, чтобы те забрали малышей домой. На месте работают спецслужбы и медработники. На 18:30 мск 88% зданий проверено, они чисты", - отмечается в сообщении.