Всех задержанных в Белоруссии во время акций протеста россиян освободили

МИНСК: 24 августа. /ТАСС/. Все задержанные в Белоруссии во время акций протеста в республике российские граждане освобождены из следственных изоляторов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.

"Все российские граждане из тех, о которых было известно, что они задержаны, выпущены. Последний - вчера. Тем не менее сотрудники консульского отдела продолжают проверять информацию, на всякий случай уточняем, может, кто-то случайно был задержан, работа в этом направлении не останавливается", - сказал сказал представитель посольства.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.