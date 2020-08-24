Одного из лидеров стачкома "Беларуськалия" оштрафовали на около $260 за незаконные митинги

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Сопредседателю стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолию Бокуну назначили административный штраф в 675 белорусских рублей (около $260 - прим. ТАСС) за организацию несанкционированных мероприятий. Такое решение вынес в понедельник суд в Солигорске, сообщил ТАСС представитель стачкома.

"Ему [Бокуну] присудили 25 базовых величин (675 рублей) за организацию несанкционированных мероприятий, он на свободе", - отметили в стачкоме. Бокун был задержан в первой половине дня и препровожден в Солигорский РОВД. Затем он был доставлен суд.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.