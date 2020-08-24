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Суд приговорил к 15 годам пенсионерку, которая заживо сожгла двух человек

В прокуратуре Москвы сообщили, что Людмила Короткова в нетрезвом виде в квартире жилого дома подожгла одеяла, под которыми спали мужчина и женщина, с которыми она ранее распивала спиртное

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил пенсионерку, которая заживо сожгла мужчину и женщину после совместного распития алкоголя, к 15 годам. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

"Сегодня Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 61-летней безработной жительницы столицы Людмилы Коротковой, - сообщает надзорное ведомство. - Суд приговорил Короткову к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

6 сентября 2019 года Короткова в нетрезвом виде в квартире жилого дома по Каширскому шоссе подожгла одеяла, под которыми спали мужчина и женщина, с которыми она ранее распивала спиртное. После этого, убедившись, что начался пожар, пенсионерка ушла из квартиры.

В результате пожара мужчина и женщина погибли, квартира сгорела. Дочери погибшего причинен материальный ущерб на сумму свыше 448 тыс. рублей.

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