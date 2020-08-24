Байден: полицейские должны понести ответственность после ранения темнокожего в Висконсине

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Власти США должны провести расследование в связи с тем, что в городе Кеноша (штат Висконсин) при задержании выстрелили несколько раз в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, сотрудники полиции должны быть привлечены к ответственности. Об этом говорится в заявлении, которое в понедельник распространил кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден.

Как сообщало местное издание Kenosha News, Блейк был ранен в воскресенье после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Отмечается, что сначала сотрудники полиции использовали против него электрошокер.

Байден отметил, что Блейку "выстрелили в спину семь раз", когда он пытался сесть в автомобиль. "В связи с этим необходимо незамедлительно провести всеобъемлющее и прозрачное расследование, а сотрудники полиции должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Байден. Блейк в настоящее время находится в больнице.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов, а также случаям проявления жестокости правоохранителями. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.