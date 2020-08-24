На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Протестующие стали собираться на площади Независимости в Минске в понедельник в 19:00, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать активистов. Об этом сообщается в Telegram-канале портала tut.by

"Минск. В 19.00 на площади Независимости стали собираться люди, - говорится в сообщении. - Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона". Начались задержания".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.