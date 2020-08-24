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Суд арестовал IT-эксперта, предлагавший ужесточить наказание за комментарии в интернете

Суть обвинений в отношении Евгения Лифшица Пресненский суд Москвы не раскрыл

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник арестовал руководителя "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд арестовал Лифшица, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") до 22 октября", - сообщили в суде. Суть обвинений в отношении IT-специалиста не раскрывается.

Лифшиц неоднократно выступал в ток-шоу "Время покажет" на Первом канале и давал интервью другим СМИ. В декабре 2019 года он выступил с инициативой ужесточения ответственности за комментарии в сети Интернет. При этом, по мнению специалиста, ее должен нести именно автор комментария, а не площадка, где он размещен.

Согласно информации на сайте "Агентства кибербезопасности", компания занимается информированием общественности о главных событиях в сфере IT-безопасности.

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