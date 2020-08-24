Член совета оппозиции Ковалькова находится Центре изоляции правонарушителей в Минске

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Задержанная в понедельник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске.Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

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"До суда она находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске в рамках административного процесса", - сказала Ганусевич.

Ранее о задержании двух членов президиума Координационного совета около Минского тракторного завода сообщила его пресс-служба. Ковалькова была доставлена в РУВД Советского района Минска.