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Кризис в Белоруссии
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Член совета оппозиции Ковалькова находится Центре изоляции правонарушителей в Минске

Ранее стало известно о задержании двух членов президиума Координационного совета около Минского тракторного завода

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Задержанная в понедельник член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске.Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

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"До суда она находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске в рамках административного процесса", - сказала Ганусевич.

Ранее о задержании двух членов президиума Координационного совета около Минского тракторного завода сообщила его пресс-служба. Ковалькова была доставлена в РУВД Советского района Минска.

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