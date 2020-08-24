Детсады Вологды вернулись к работе после проверки сообщений о минировании

ТАСС, 24 августа. Все детские сады Вологды, воспитанники и персонал которых были эвакуированы из-за сообщений о минировании, возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Проверили, бомбы не обнаружено. Детские сады возобновили свою работу в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Ранее представители администрации сообщили, что воспитанников и персонал всех детских садов в Вологде эвакуируют из-за угрозы минирования, на месте работали спецслужбы и медработники. Все дети были выведены на улицу. Воспитатели и руководители дошкольных учреждений обзванивали родителей, чтобы те забрали малышей домой.