Один украинский военный погиб в результате взрыва в общежитии в Черниговской области

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в одном из общежитий военного учебного центра "Десна" в Черниговской области, погиб один военнослужащий и двое получили травмы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полигона.

"В одном из общежитий [учебного центра "Десна"] в результате личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих произошел взрыв", - говорится в сообщении центра в Facebook.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения различной степени тяжести, также пострадала девушка, которая находилась у них в гостях. "Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе учебного центра. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.