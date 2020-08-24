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Один украинский военный погиб в результате взрыва в общежитии в Черниговской области

Еще двое получили ранения различной степени тяжести, также пострадала девушка, которая находилась у них в гостях

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в одном из общежитий военного учебного центра "Десна" в Черниговской области, погиб один военнослужащий и двое получили травмы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полигона.

"В одном из общежитий [учебного центра "Десна"] в результате личной халатности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих произошел взрыв", - говорится в сообщении центра в Facebook.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, двое получили ранения различной степени тяжести, также пострадала девушка, которая находилась у них в гостях. "Сейчас она находится в тяжелом состоянии", - уточнили в пресс-службе учебного центра. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь.

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