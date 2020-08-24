Защита не допросит в суде второго свидетеля, говорившего об отсутствии Ефремова за рулем

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не будет больше пытаться допросить в суде второго свидетеля, который утверждает, что артиста не было за рулем его автомобиля в момент ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом ТАСС в понедельник заявил адвокат актера.

"У нас больше не получится допросить второго свидетеля. Дело в том, что я ушел из процесса в тот момент, когда это можно было сделать", - заявил Пашаев, отказавшись отвечать на уточняющий вопрос о том, что мешает организовать допрос в другой день.

Ранее в Пресненском суде был допрошен Александр Кобец, который заявил, что сразу после автоаварии видел молодого человека, не похожего на Ефремова, за рулем его автомобиля. На стадии предварительного следствия этого свидетеля не допрашивали. После этого Пашаев заявил о втором свидетеле, сопровождавшего Кобца и находящегося сейчас в Анапе, откуда он может дать показания по видеосвязи. Судья Елена Абрамова 21 августа сказала, что Пресненский суд Москвы немедленно готов организовать видеомост для его допроса. Однако Пашаев неожиданно заявил, что оперативно провести этот допрос нет возможности.