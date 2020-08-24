Ливанские военные обнаружили в порту Бейрута более 70 контейнеров с химикатами

БЕЙРУТ, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии обнаружили на территории морского порта Бейрута 79 контейнеров с опасными химикатами, название которых пока не раскрывается. Об этом сообщила в понедельник армейская пресс-служба.

"Спецподразделение инженерных сил вместе с группой французских экспертов в ходе обследования территории порта с 14 по 22 августа обнаружили сначала 25 контейнеров с потенциально опасными химическими веществами, а затем еще 54 контейнера", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что со стороны военных "приняты все необходимые меры предосторожности, учитывая, что утечка химикатов представляет угрозу для жизни".

Расследование по делу о взрыве в морском порту Бейрута, который произошел 4 августа, ведет ливанский судья Фади Савван. По его распоряжению после проведенных допросов были арестованы 19 чиновников, в том числе генеральный директор порта Бейрута Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер.

Как сказала в беседе с корреспондентом ТАСС член Международного союза адвокатов, ливанский юрист Бушра Халиль, виновным за проявленную преступную халатность, ставшей причиной взрыва, может быть вынесен смертный приговор. "Масштабы последствий произошедшей трагедии таковы, что виновные могут быть приговорены к высшей мере наказания", - отметила она.