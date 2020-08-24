В ДТП в Ростовской области погиб один человек и шестеро пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро, в том числе ребенок, пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Ростовской области, сообщили журналистам в региональном ГИБДД в понедельник.

"Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, по предварительным данным, при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со встречным автомобилем Fiat, под управлением водителя 1948 года рождения. В результате ДТП погибла пассажирка Mercedes (девушка, данные устанавливаются), пострадали пассажир Mercedes (мужчина 1996 года рождения), водитель Fiat и четыре его пассажира, в числе которых ребенок 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в 19:20 мск на 20 км автодороги "Новочеркасск - Каменоломни" (Октябрьский район).