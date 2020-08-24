Адвокат Ефремова попросил генпрокурора о защите после поступивших угроз из-за дела актера

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обратился с заявлением к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой защитить его от неизвестных, якобы угрожающих ему уголовным делом, если он продолжит защищать артиста. Об этом сказано в тексте документа, с копией которого в понедельник ознакомился ТАСС.

"На меня оказывается давление, в мой адрес постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова Михаила Олеговича. Если я не откажусь от защиты Ефремова Михаила, на меня заведут уголовное дело. В настоящее время, как мне стало известно от нескольких знакомых и из интернета, несколько подставных лиц обратились с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении меня к уголовной ответственности", - сказано в тексте заявления адвоката генпрокурору.

Пашаев просит главу надзорного ведомства провести проверку по фактам, изложенным в своем обращении и уведомить его о ее результатах. Сам Пашаев в беседе с ТАСС подтвердил подлинность своего заявления Краснову.